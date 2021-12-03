У мережі порівняли фото чоловіка російської Примадонни Алли Пугачової Максима Галкіна, коли він був маленьким, зі знімком їхнього сина Гаррі.

Як повідомляє Politeka.net, фото з'явилися на одній з фан-сторінок у соцмережі.

У користувачів мережі запитали, чи бачать вони схожість на знімках. В результаті думки розділилися.

"Не схожі зовсім", "не схожий. Різні", "немає нічого спільного», «не волосся, не розріз очей, не ніс, не щоки, не губи», "красунчики, подібності не бачу", - пишуть одні.

У той же час інші вважають Гаррі копією Максима Галкіна.

"Звичайно схожі, син адже", "без умовно схожі. Красені", "схожі, звичайно! Максим! У Вас чудові діти", "син свого батька! Це правда", "Сильно схоже», «дивовижно схожі», «вилитий татко», "як дві крапля води", - пишуть в коментарях.

Як відомо, свого часу Алла Пугачова і Максим Галін скористалися послугами сурогатної матері, яка народила їм двійнят Гаррі і Лізу.

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