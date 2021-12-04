Найепатажніший учасник "Танців з зірками" за всі сезони співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) збентежив суддю цього шоу приму-балерину Катерину Кухар.

24-річний MELOVIN, вилетівши з "Танців з зірками" в 9-му випуску, зробив несподівану пропозицію Кухар. Артист хоче, щоб балерина знялася в його майбутньому кліпі. Про це розповіла Кухар, підбиваючи підсумки п'ятого випуску танцювального проекту, передає телеканал "1+1".

Суддя "Танців з зірками" впала в ступор від пропозиції MELOVIN'а, але обіцяла подумати.

"Я була шокована. Я взяла паузу. Я не знаю точно, тому що дивлячись, що він мені запропонує. Я не очікувала. Насправді, на 2022 рік мені вже надійшла пропозиція знятися в серіалі і знятися в художньому фільмі", - зізналася Кухар.

Примітно, що MELOVIN неодноразово "страждав" від суворого суддівства балерини. Якось Кухар заявила йому після чергового фіаско на паркеті: "Прийшов час віддавати відсотки за кредит довіри, наданий вам глядачами. Я б із задоволенням кинула вам рятівний жилет, але чи зможете ви ним скористатися, Мел? Або будете йти на дно?".

Бочаров тоді здивував зухвалою відповіддю на критику балерини, сказавши, що це "їй не вистачає рятувального круга, оскільки свого часу він їй не допоміг".

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