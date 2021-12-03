Відомий шеф-кухар і переможець популярного кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розкрив свою таємницю, про яку нікому не розповідав.

Як передає Politeka.net, Євген Клопотенко є відомим шеф-кухарем. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "МастерШеф", де він показав свій талант і здобув перемогу.

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Клопотенко вирішив поділитися своєю таємницею, про яку раніше нікому не розповідав.

"Я люблю небезпеку. Люблю бути зухвалим. Всередині мене живе поганий хлопець. І у цього поганого хлопця є таємниця, яку він нікому не розповідав. Але, здається, пора.

Я не можу постійно бути лапочкою в ваших очах. Так ось кожен день я йду на ризик і роблю одну непередбачувану річ. Незважаючи на всі правила моралі. Ту ж річ, яка і підживлює мою скверність. Ви можете, звичайно, засуджувати мене. Але пора познайомити вас з моїм дияволом. А ю Реді?

Я розбавляю чай холодною водою. Уууууу. Чи відчули цей мікс тестостерону та адреналіну? Я не дотримуюся правил. Я є бунт. Думайте про мене, що хочете. Якби я слухав соціум, то ходив би з біса обпаленим язиком. Немов в мій рот налили лаву з пекла. А мені це не підходить. Тому у мене є власні правила гри. Мені шкода, якщо я зачепив почуття чайних сомельє. Можливо, після цього визнання я став для багатьох з вас нестерпним. Може бути, ви не зможете після цього дивитися на мене. Але я нічого не можу зробити. Якщо тут ще є чайні бунтарі - дайте про себе знати в коментарях", — поділитися Євген Клопотенко.

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