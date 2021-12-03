Телеведуча Катя Осадча, яка народила третього сина 19 грудня, показала малюка, якому нещодавно стукнуло три місяці
Як пише Politeka.net, 38-річна Катя Осадча стала втретє мамою 19 грудня. У телеведучої з'явився син Данило від чоловіка Юрія Горбунова. До цього Катя народила дружину сина Івана в 2017 році. А перший син у Осадчої з'явився в 2002 році від колишнього чоловіка Олега Поліщука. На новому фото в Instagram Катя показала молодшенького, якому нещодавно стукнуло три місяці.
На фото Катя була в Білій маєчці. Зірка тримала малюка, показуючи його тільки зі спини.
"Так швидко росте наш Данило", - написала Осадча під фото.
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Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Нехай росте здоровим і успішним, вам до радості"," блаженне фото", " щастя вам і насолоди!!!", "Вже великий, а ще недавно тільки народився. Рости здоровим і щасливим, малюк!", "Катюша, який він милий", "як швидко ростуть наші діти", "який хороший карапузик".
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