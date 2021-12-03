Колишня дружина українського виконавця і продюсера Dzidzio співачка Slavia похвалилася стрункою фігурою, примірявши футболку спортивних уболівальників.

Як передає Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала фото, на якому виглядала просто карколомно. На обличчі Slavia світилася посмішка.

"Друзі з США подарували футболки своїх улюблених команд. А за які команди вболіваєш ти? Є їх футболка?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Як завжди гарно у всьому!", "Неймовірно красива дівчина", "Чисто як школярка", "Ідеальна жінка", "Ваша посмішка підкорить цей світ", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що близько року тому Slavia заявила про себе як про сольну співачку. Її чоловікові DZIDZIO це не сподобалося, про що він заявляв у кількох своїх інтерв'ю. Пізніше з'ясувалося, що пара довгий час жила окремо, а через час і зовсім вирішила розірвати шлюб. Артистка після розлучення дала кілька відвертих інтерв'ю, в яких чесно розповіла про життя із зіркою.

Нагадаємо, що DZIDZIO розкрив подробиці життя зі Slavia: "Це неправильно...".

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