Відомий телеведучий і головний герой дев'ятого сезону шоу" Холостяк " Микита Добринін, який одружився на Даші квітковій, підняв цікаве питання в Instagram.

Цього разу Добринін вирішив обговорити тему подарунків і те, як краще бути: дарувати їх або отримувати. На думку Микити, людина радіє, коли отримує презент, але йому цікаво також і самому проявляти ініціативу.

"Мені здається, якби існувала річна статистика подарунків, грудень знаходився б на першому місці, випереджаючи показники інших місяців разом узятих💯

Мій внутрішній дитина радіє, коли мені щось дарують, проявляючи тим самим любов, турботу і увагу. Якщо в дитинстві більше подобалося приймати, зараз все трохи змінилося.

Мені по кайфу балувати Дашу незалежно від» приводів", бачити щастя, трепет і подяку в її очах. Адже те, що вона є в моєму житті-це вже велике свято, яке я готовий святкувати кожен день🖤

А те, що в цьому році я вперше буду в ролі Санти для нашого сина — взагалі з області фантастики. Стільки всього хочеться покласти під ялинку, де б знайти гальма?» - висловився Добринін.

Користувачі підтримують:

"Добре коли все гармонійно взаємно❤️; я дуже люблю дарувати. Це так класно вибирати, фантазувати; коли дуже сильно любиш-хочеться дарувати; також як вибір між любити або бути коханою/коханим? 🧡І те і інше важливо і приємно🧡; дарувати і отримувати, мені подобаються обидва процеси, з віком стала більше кайфувати від того, що я можу порадувати близьких)».

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