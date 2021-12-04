Известный телеведущий и главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который женился на Даше Квитковой, поднял интересный вопрос в Инстаграм.

В этот раз Добрынин решил обсудить тему подарков и то, как лучше быть: дарить их или получать. По мнению Никиты, человек радуется, когда получает презент, но ему интересно также и самому проявлять инициативу.

«Мне кажется, если бы существовала годовая статистика подарков, декабрь находился бы на первом месте, опережая показатели остальных месяцев вместе взятых💯

Мой внутренний ребёнок радуется, когда мне что-то дарят, проявляя тем самым любовь, заботу и внимание. Если в детстве больше нравилось принимать, сейчас всё немного изменилось.

Мне по кайфу баловать Дашу вне зависимости от «поводов», видеть счастье, трепет и благодарность в её глазах. Ведь то, что она есть в моей жизни — это уже большой праздник, который я готов праздновать каждый день🖤

А то, что в этом году я впервые буду в роли Санты для нашего сына — вообще из области фантастики. Столько всего хочется положить под ёлку, где бы найти тормоза?» - высказался Добрынин.

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«Хорошо когда всё гармонично взаимно❤️; Я очень люблю дарить. Это так классно выбирать, фантазировать; Когда очень сильно любишь - хочется дарить; Также как выбор между любить или быть любимой/любимым? 🧡И то и другое важно и приятно🧡; Дарить и получать, мне нравятся оба процесса, с возрастом стала больше кайфовать от того, что я могу порадовать близких)».

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