Український співак і телеведучий Віталій Козловський зважився на сміливий експеримент, погравши з кольором волосся і бороди - публіка в захваті.

Так, 36-річний артист опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у новому образі, передає Politeka.net. У волоссі і бороді Козловського з'явилася сивина.

"А ви любите сніг?", - запитав він у своїх підписників.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі відзначили, що Козловському йде легка проседь.

"🔥 красива фотосесія!"; "Який гарний😍 наче снігом присипало😋 я обожнюю сніг 🌨️❄️⛄ зиму люблю, тільки коли справжня зима - сніг, невеликий мороз) а не так як зазвичай у нас - дощ, бруд і плюсова температура 😞"; "Засніжило Вас? 😍 А вам пасує🔥"; "Вилитий Волкан Демірель🔥 😢 👏 😁"; "Джек Фрост з "Хранителів снів")))"; "ну ти хороший в будь-якому образі звичайно, але як на мене, постаріти ти ще встигнеш! 😍 😍 😍", - пишуть в Мережі.

Це не перший експеримент Козловського із зовнішністю. Раніше він вже дивував, перетворившись на деякий час в платинового блондина. При цьому співак залишив чорну щетину на обличчі, що виглядало вельми оригінально.

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