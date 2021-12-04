Ну і ну

Артисти гумористичної програми "Дизель шоу" вирішили показати, як деякі жінки по повній використовують послугу "Чоловік на годину".

Як пише Politeka.net, жартівливий відеоролик з'явився на сторінці «Дизель шоу» в Instagram.

У ньому відома актриса Вікторія Булітко виконала роль Вікі, яка викликала домашнього майстра - Єгора Крутоголова, але його чоловічу допомогу вирішила використати в зовсім в іншому напрямку.

У якийсь момент Крутоголов схопив за шию Булітко і почав душити її прямо на сцені.

"Гей, ти курка, давно хотів тебе задушити", - говорить він.

«У нас в країні є послуга "Чоловік на годину". Жінка може викликати господарського чоловіка, щоб їй щось полагодили або прикріпили. Але деякі дами використовують цю послугу по повній!😏 А нова героїня Вікі вирішила дуже своєрідно використовувати такого " чоловіка на годину»🙃", - йдеться в публікації.

Нагадавши, з Булітко з "Дизель Шоу" трапилася біда прямо на зйомках, подробиці.

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