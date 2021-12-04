У знаменитості було два наряди

Ведуча нового сезону шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка офіційно вийшла заміж за мільйонера в Україні, показала весільні фотографії, а також розповіла про сім'ю.

Як пише Politeka.net, нові знімки знаменитість розмістила на своїй станиці в Instagram.

В лютому Іванна Онуфрійчук зіграла розкішне весілля на Мальдівах, проте не була офіційною дружиною казахського мільйонера. Тільки 11 листопада закохані офіційно розписалися в нашій. З цієї нагоди вони зіграли друге весілля.

Для торжества у знаменитості було два білих вбрання: одне плаття було вузьке з ажурними рукавами і з елегантним шлейфом, друге - пишне плаття з довгим шлейфом.

Іванна каже, що вже з дитинства знала, якого чоловіка хотіла бачити поруч з собою і яку сім'ю побудувати.

«Я завжди представляла казку, але свою 🥰 Де чоловік ще більший романтик, ніж я. Де панує любов і повага один до одного, які не згасають з роками, а навпаки міцніють. Мені важливо, щоб в сім'ї була підтримка, вміння вести діалог і йти на компроміс",- розповіла телеведуча.

Нагадавши, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук чесно розповіла про роботу в прямому ефірі.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" і дружина мільйонера Онуфрійчук показала українцям, на що витрачає гроші.

Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук розкрила таємницю своїх двох весіль з мільйонером.