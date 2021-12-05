Українська телеведуча ТСН Лідія Таран нещодавно їздила відпочивати в мальовничу Іспанію, а сьогодні вже у всю готується до зйомок.

Як повідомляє Politeka.net, телеглядачі хочуть бачити Лідію Таран як можна частіше, тому чекають не дочекаються, коли вона знову вийде в ефір. Ведуча вирішила порадувати глядачів і показала, як готується до зйомок.

Телеведуча показала, як виглядає її волосся і зачіска, якщо не користуватися стайлінгом і не укладати їх феном. На голові у Лідії Таран - пружні розпущені локони, а на обличчі сяє сліпуча посмішка. За її спиною стоїть стиліст-парихмахер, яка укладає її волосся в кучерики.

На фото Лідія Таран відображена в стильному образі - темно-червоній толстовці, при цьому на її обличчі немає ні краплі макіяжу.

"Після їжі краще крутиться. Укладка не виходячи з робочого місця", - зазначила вона у підписі до знімка.

На наступному знімку Лідія Таран з'явилася при параді, вона одягла яскравий костюм теплого жовтого відтінку.

"Наша рухома підлога втомилася і нікуди не поїхала, тому довелося їхати самою своїми ногами до стартової точки. За це і люблю прямий ефір", - уклала вона.

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