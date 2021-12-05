Відома співачка і екс-солістка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер виступила на сцені з незвичайним виконанням і вразила глядачів.

Як передає Politeka.net, Надія Мейхер-Грановська є відомою артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в популярній групі "ВІА Гра", де виконувала соло з початку 2000-них. Однак вона перервала свою кар'єру як учасниця групи, і почала сольну. Також, вона відкрила свій бутік одягу.

Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Надія Мейхер виступає на сцені, показуючи свій талант. Варто відзначити, що співачка раніше славилася виконанням поп-жанру, а тепер взялася за класику.

"Люблю класичну музику...", — поділитися Надія Мейхер.

Шанувальники залишили співачці безліч приємних коментарів: "Здорово виходить", "Дуже здорово", "Вогняна", "Ви чарівна", "В живу в залі - взагалі мурашки! Люди, ходіть на концерти, жоден запис не передає всього звучання та енергетики!".

Раніше повідомлялося, екс-ВІА Гра Мейхер чесно показала, якими процедурами намагається омолодитися: "Але які у неї вилиці..."

Також, екс-ВІА Гра Мейхер розбурхала живим виконанням української народної пісні: "Відрізняється від інших"

Politeka розповідала, екс-ВІА Гра Мейхер влаштувала провокаційну фотосесію перед дзеркалом: "Для чого чіпати своє тіло?"