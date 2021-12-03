Певица Надя Мейхер, которая была солисткой группы "ВИА Гра" долгое время, а также выступила в шоу "Маска", показала новый образ, заинтриговав фанатов.

Как пишет Politeka.net, легенда группы ВИА Гра Надя Мейхер сейчас занимается игрой в кино, а также радует фанатов оперным пением. Звезда даже пришла на шоу "Маска", где в образе "Луны" изумила выступлением. Также Надя создала свой бренд одежды, который продвигает в Инстаграм. Этот раз не стал исключением, ведь Мейхер показала новый образ.

На новом фото Надя появилась в пиджаке, под которым можно увидеть кружевное белье певицы. Звезда сидела у античного маленького памятника. Мейхер опубликовала несколько фото, хвастаясь новым образом.

"Своя женственность", - написала Надя Мейхер под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Костюм шикарный", "Красавица", "Красивая девушка, красивые глаза", "Роскошная леди", "Почему так декольте прикрыли? Там же самая красота".

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