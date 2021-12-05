Известная певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер выступила на сцене с необычным исполнением и поразила зрителей.

Как передает Politeka.net, Надежда Мейхер-Грановская является известной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра", где солировала с начала 2000-ных. Однако она прервала свою карьеру как участница группы, и начала сольную. Также, она открыла свой бутик одежды.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Надежда Мейхер выступает на сцене, показывая свой талант. Стоит отметить, что певица ранее славилась исполнением поп-жанра, а теперь взялась за классику.

"Люблю классическую музыку...", — поделилась Надежда Мейхер.

Поклонники оставили певице множество приятных комментариев: "Здорово получается", "Очень здорово", "Огненная", "Вы волшебная", "В живую в зале - вообще мурашки! Люди, ходите на концерты, ни одна запись не передаёт всего звучания и энергетики!".

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