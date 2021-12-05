Відома актриса і модель Моніка Беллуччі, яка встигла прославитися на весь світ завдяки своїм талантам, здатна показати досить вдалі образи в 57-річному віці.

Моніка Беллуччі є популярною італійською моделлю і актрисою, яка нещодавно тихо і в сімейному колі відзначила своє 57-річчя. Зірка в Instagram не перестає дивувати своєю моложавою красою.

Моніка зазвичай з'являється на заходах в класичних нарядах і не носить спортивний одяг на публіці, а також вибирає виключно образи без принтів, яскравих зображень і не любить занадто строкаті аксесуари.

Зазвичай, як можна помітити, Моніка робить один акцент на бюсті у відкритому декольте і цього достатньо:

"Королева назавжди👑; їй можна тільки поплескати👏; найсолодша мрія; вона чудова, як богиня; ♥ ️Моніка. Ти прекрасна; приголомшливо красиво❤; відмінне обличчя😍 як на портреті; можна дивитися вічно в різні боки; навіть не знаю що краще, особа або декольте; не по роках молода; не потребує похвали».

Раніше актриса опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Моніка Беллуччі показує кадр з фотосесії з неяскравим макіяжем, де відмінно видно красу моделі.

Раніше повідомлялося, 57-річна Моніка Беллуччі в костюмі показала, як можна старіти красиво: "їй навіть зморшки підуть"

Також, дочка Моніки Беллуччі подорослішала, з'явилися кадри сміливої фотосесії: "найкрасивіша дівчина в світі"

Politeka розповідала, дочка Моніки Белуччі виросла поліпшеною копією знаменитої мами: "так і не відрізнити, які особи..."