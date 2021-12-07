Найбагатша співачка України Камалія, яка народила від чоловіка-мільярдера дочок Мірабеллу і Арабеллу, записала разом з малятками пісню.

Як пише Politeka.net, Камалія одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, тому її прозвали найбагатшою співачкою України. У пари є дочки-близнючки Арабелла і Мірабелла. У новій публікації в Instagram Камалія заспівала з малятками новорічну пісню.

На фото співачка була з дітьми в обнімку. Звучала пісня, в якій малятка додали свій Приспів.

"Ця пісня відразу створює новорічний настрій-світлий, сімейний, а головне святковий. В кінці пісні мої дочки теж додали свій Приспів. Спасибі", - написала Камалія.

Фанати подивилися відео більше 3 тисяч разів і написали коментарі:

"Круто", "Розумнички, супер", "щастя, дівчата - супер", " можна слухати нескінченно. Спасибі за святковий настрій", " мої улюблені дівчатка!

Ви Великі Розумнички і красоточки!".

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