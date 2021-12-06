Артистка Камалия, которую называют самой богатой исполнительницей Украины, показала новый образ, поделившись фотографией в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Камалия прославилась как самая богатая певица Украины, ведь вышла замуж за Мохаммада Захура, миллиардера из Пакистана, который строит бизнес в Украине и Британии. У пары есть двое детей - девочки-близняшки Арабелла и Мирабелла. Звезда также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фолловерами самым необычным.
На новом сторис Камалия была в белом наряде и с белыми волосами. Также у певицы была челка. Как можно понять, такой образ артистка выбрала для съемок клипа.
"Мотор! Камера! Поехали", - написала Камалия на сторис.
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До этого Камалия показала стульчик режиссера Лены Винярской.
"Ну что, готовы... Скоро начинаем наш полет", - подписаны были кадры.
Напомним, самая состоятельная исполнительница и модель Украины хвастнула новогодним настроением в последний день осени
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