Самая богатая певица Украины Камалия, которая родила от мужа-миллиардера дочерей Мирабеллу и Арабеллу, записала вместе с малышками песню.
Как пишет Politeka.net, Камалия замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, поэтому ее прозвали самой богатой певицей Украины. У пары есть дочери-близняшки Арабелла и Мирабелла. В новой публикации в Инстаграм Камалия спела с малышками новогоднюю песню.
На фото певица была с детьми в обнимку. Звучала песня, в которой малышки добавили свой припев.
"Эта песня сразу создает новогоднее настроение - светлое, семейное, а главное праздничное. В конце песни мои дочери тоже добавили свой припев. Спасибо", - написала Камалия.
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Фанаты посмотрели видео более 3 тысяч раз и написали комментарии:
"Круто", "Умнички, супер", "Счастье, девченки - супер", "Можно слушать бесконечно. Спасибо за праздничное настроение", "Мои любимые девочки!
Вы большие умнички и красоточки!".
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