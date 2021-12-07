Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко повернулася в Україну після відпочинку в Єгипті і розповіла докладніше про курорт в кінці листопада-початку грудня.

Популярна телеведуча вперше за 10 років вирушила на відпочинок за кордон, передає Politeka.net. У своєму Instagram Марічка Падалко розповіла, що вже повернулася в Україну, і поділилася, як пройшов її відпочинок в Єгипті.

За словами, зірки курортна країна зовсім не пафосна. Температура повітря в кінці листопада-початку грудня середня, вода - 24-25 градусів.

Щодо їжі Марічка Падалко повідомила, що була задоволена, адже не треба було готувати і купувати що-небудь.

"Мені там все було смачно, крім десертів, які я просто не їм. Діти з чоловіком це зробили за мене в потрійному розмірі. Коротше кажучи, я не розумію, чим можна бути незадоволеним, коли цілодобове харчування", - розповіла зірка.

Крім того, ведуча зазначила, що вдалося знайти готель з номером з з'єднаними кімнатами для великої родини, адже вона з чоловіком виховує 14-річного Михайла, 13-річну Марію та 11-річну Катерину.

Також зірка 1+1 порадила побувати хоча б на одній екскурсії.

"Нам дуже сподобалася подорож на кораблі (на фото) для занурення з аквалангами і масками. Просто як у мультику "У пошуках Немо"", - написала Марічка Падалко, підкріпивши знімком у купальнику.

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