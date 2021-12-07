Українська актриса, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька, яка нещодавно отримала звання Заслуженої артистки України, вразила новим образом.
Як передає Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилися кадри зі зйомок довгоочікуваного комедійного серіалу "Дикі". На фото Дар'я Петрожицька постала з синіми волоссям і татуюваннями.
"Я перефарбувалася в синій і зробила татуювання, а Ельдар відростив бороду. Це кіно! А конкретно це #дикі, які я дуже чекаю) Будьте позитивніше, прекрасні люди і гарного вам вечора", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу відгуків про новий образ. Також шанувальники стали обговорювати образ актора Ельдара Кабірова, який раніше знімався з Петрожицькою в "Папіку".
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"Крутий образ", "А Ельдара не впізнати", "Чекаємо з нетерпінням", "Чесно, Ельдар на себе взагалі не схожий. І йому краще без бороди...хоч це і фільм", "Якщо татухи справжні, то я розлюблю тебе", - пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що Петрожицька продовжує активно будувати свою кар'єру. Найближчим часом вона з'явиться у кількох нових серіалах.
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