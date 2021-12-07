Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая, которая недавно получила звание Заслуженной артистки Украины, впечатлила новым образом.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появились кадры со съемок долгожданного комедийного сериала «Дикие». На фото Дарья Петрожицкая предстала с синими волосами и татуировками.

«Я перекрасилась в синий и сделала татуировки, а Эльдар отрастил бороду. Это кино! А конкретно это #дикие, которые я очень жду) Будьте позитивнее, прекрасные люди и чудесного Вам вечера», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу отзывов о новом образе. Также поклонники стали обсуждать образ актера Эльдара Кабирова, который ранее снимался с Петрожицкой в «Папике».

«Крутой образ», «А Эльдара не узнать», «Ждем с нетерпением», «Честно, Эльдар на себя вообще не похож. И ему лучше без бороды...хоть это и фильм», «Если татухи настоящие, то я разлюблю тебя», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Петрожицкая продолжает активно растраивать свою карьеру. В ближайшее время она появится в нескольких новых сериалах.

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