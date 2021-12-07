Українська співачка, екс-"ВІА Гра" Міша Романова вразила кадрами з готельного номера, похвалившись своїми розкішними ніжками і фігурою мрії.

Як передає Politeka.net, в Instagram у артистки, яка є подругою і підопічною виконавця Макса Барських, з'явилося ефектне фото, яке буквально звело з розуму її шанувальників. Романова позувала у відвертому міні з глибоким вирізом. Вона сиділа на ліжку, виставивши вперед нескінченно довгі ноги. Пікантний виріз привертав увагу до найцікавішого.

"За реакціями в сторіс, зрозуміла, що ця фотка повинна бути в стрічці", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів. Шанувальники прийшли в захват від образу зірки.

"Карколомна", "Королева краси", "Ох вже ці діаманти...так і ваблять погляд", "Богиня! Очей не відвести. На колінах поклоняюся вашій красі», «ти солодка цукерка, дитинко», «розкішна», "про довжину ніг можуть сперечатися тільки такі ноги", - пишуть користувачі Мережі.

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