26-річна співачка Jerry Heil (Олександра Шемаєва), яка стала ведучою бекстейджу шоу "Україна має талант", мабуть, вирішила переробити хіт Ірини Білик і проспівала не своїм голосом.

Молода українська виконавиця Jerry Heil записала веселе відео, в якому співає не своїм голосом, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах зірка позує на мосту і весело пританцьовує.

"Я тут пісню написала, але голос не мій ♪

Вгадали чий?🐼", - написала зірка.

У коментарях користувачі Мережі відразу вгадали, чий голос звучить - співачки Анни Трінчер, а також деякі відзначили використану мелодію - чулася музика з пісні Ірини Білик "Мне не жаль".

Публікація швидко зібрала понад 4000 переглядів.

"Це що, мелодія з пісні Ірини Білик "Мне не жаль тебя, а жаль эту зиму"?", "Анна Трінчер😍", "одній мені чується: мені не шкода тебе, Мені шкода цю зіііму, їй любити тебе нестерпно", "ти найкраща", "чекаю прем'єру", " Оууу мааай гаааад. Це ж Бруклінський міст 😍 😍 😍 😍 я просто мрію там побувати😍", " Ірочка Білик😍 🔥 🙌❤️", " мені не шкода тебе, не шкода цю зиму... :) ", "Білик буде в шоці😁", - прокоментували користувачі Мережі.

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