Популярний американський актор Тімоті Шаламе після фільму "Дюна" готується постати в новому образі.

Як передає Politeka.net, Тімоті Шаламе є відомим американським актором. Він був лауреатом численних премій, серед яких і Оскар. Нещодавно на екранах кінотеатрів з'явився довгоочікуваний фільм "Дюна", в якому він взяв участь.

Так, цього разу Тімоті Шаламе опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, після успішної ролі у фільмі "Дюна", він взяв участь у зйомках фільму"Не дивись наверх". У комедії знімалися також відомі актори Леонардо Ді Капріо, Дженіфер Лоуренс та інші. Тімоті Шаламе буде грати роль персонажа, на ім'я Квентін.

"Не дивись наверх" — - представив назву фільму Тімоті Шаламе.

Як зазначено на постері, прем'єра фільму відбудеться 24 грудня на платформі "Нетфлікс". Варто відзначити, що це комедія в жанрі політичної сатири. Режисер фільму - Адам Маккей.

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