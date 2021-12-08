Популярный американский актер Тимоти Шаламе после фильма "Дюна" готовится предстать в новом образе.

Как передает Politeka.net, Тимоти Шаламе является известным американским актером. Он был лауреатом многочисленных премий, среди которых и Оскар. Недавно на экранах кинотеатров появился долгоожидаемый фильм "Дюна", в котором он принял участие.

Так, на этот раз Тимоти Шаламе опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, после успешной роли в фильме "Дюна", он принял участие в съемках фильма "Не смотри наверх". В комедии снимались также известные актеры Леонардо Ди Каприо, Дженифер Лоуренс и другие. Тимоти Шаламе будет играть роль персонажа по имени Квентин.

"Не смотри наверх", — представил название фильма Тимоти Шаламе.

Как указано на постере, премьера фильма состоится 24 декабря на платформе "Нетфликс". Стоит отметить, что это комедия в жанре политической сатиры. Режиссер фильма - Адам Маккей.

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