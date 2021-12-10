Солістка групи "Go_A" Катя Павленко, що посіла п'яте місце на "Євробаченні", мало розповідає про особисте життя, але іноді відкриває завісу таємниці, чим дивує шанувальників.

Катя Павленко мало розповідає про особисте життя, повідомляє Politeka.net.

Хоча в Мережі вже давно ходять чутки, що серце артистки зайняте і вона давно заміжня за Артемом Смирновим. На Instagram-сторінках обох часто з'являються спільні знімки з підписом "Ми", а коментатори називають їх сучасною сімейкою.

Артистка ніяк не коментує таку інформацію, а іноді також інтригує кадрами, на яких показує, до кого відчуває сильні почуття.

Зокрема, на новому фото в сторі Катя Павленко показала кота, до якого притулился щокою.

""Любов це" нехай продовжує т9. Любов - це божий дар", - написала співачка.

Примітно, що кіт породи сфінкс носить кличку: "Котик".

Зірка любить тварину, її до неї навіть привозили прямо в український аеропорт, коли та прилетіла після "Євробачення". Вихованець не любить відпускати господиню надовго, і, ймовірно, це взаємно.

Зазначимо, Катя Павленко родом з Ніжина, вона відучилася в музичній школі, потім в училищі, а далі вступила до Київського національного університету культури і мистецтв на факультет "Музичне мистецтво", спеціалізація "фольклор".

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