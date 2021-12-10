Солистка группы "Go_A" Катя Павленко, занявшей пятое место на "Евровидении", мало рассказывает о личной жизни, но иногда приоткрывает завесу тайны, чем удивляет поклонников.

Катя Павленко мало рассказывает о личной жизни, сообщает Politeka.net.

Хотя в Сети уже давно ходят слухи, что сердце артистки занято и она давно замужем за неким Артемом Смирновым. На Инстаграм-страницах обоих часто появляются совместные снимки с подписью "Мы", а комментаторы называют их современной семейкой.

Артистка никак не комментирует такую информацию, а иногда также интригует кадрами, на которых показывает, к кому испытывает сильные чувства.

В частности, на новом фото в стори Катя Павленко показала кота, к которому прижалась щекой.

""Любовь это" пусть продолжает т9. Любовь - это божий дар", - написала певица.

Примечательно, что кот породы сфинкс носит кличку: "Котик".

Звезда любит животное, его к ней даже привозили прямо в украинский аэропорт, когда та прилетела после "Евровидения". Питомец не любит отпускать хозяйку надолго, и, вероятно, это взаимно.

Отметим, Катя Павленко родом из Нежина, она отучилась в музыкальной школе, потом в училище, а далее поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств на факультет "Музыкальное искусство", специализация "фольклор".

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