Українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", розповіла про ті часи, коли прийшла керувати балетним коледжем і що їй довелося змінити в заняттях.
Відома українська прима почала свій шлях до слави в п'ять років, адже тоді у неї проявилася любов до танців, пише Politeka.net.
З першого погляду майбутня артистка здалася тренеру, який просто проходив повз вулицею, дуже перспективною.
Після чого дитині запропонували продемонструвати свою гнучкість і запросили прийти в гурток спортивної гімнастики в Палаці піонерів, але з нею у дівчинки нічого не склалося. Тоді рідні вирішили відправити Катю Кухар на заняття балетом.
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Спочатку заняття були просто хобі, але пізніше юну балерину визнали однією з кращих учениць. Після цього дівчина закінчила хореографічне училище і стала справжньою зіркою, а також керівником балетного коледжу.
У нових сторіс Катерина Кухар розповіла про перші гастролі і не тільки:
"Коли я прийшла в балетний коледж один з перших предметів, які я ввела - це англійська мова. Так як у нас в училищі була тільки французька мова, почалося моє знайомство з англійською мовою з першої гастрольної поїздки. Як тільки я поїхала в Японію, Швейцарію на гастролі, я сама вчилася спілкуватися".
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