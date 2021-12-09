Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", рассказала о тех временах, когда пришла руководить балетным колледжем и что ей пришлось изменить в занятиях.

Известная украинская прима начала свой путь к славе в пять лет, ведь тогда у нее проявилась любовь к танцам, пишет Politeka.net.

С первого взгляда будущая артистка показалась тренеру, который просто проходил мимо по улице, очень перспективной.

После чего ребенку предложили продемонстрировать свою гибкость и пригласили прийти в кружок спортивной гимнастики во Дворце пионеров, но с ней у девочки ничего не сложилось. Тогда родные решили отправить Катю Кухар на занятия балетом.

Сначала занятия были просто хобби, но позже юную балерину признали одной из лучших учениц. После этого девушка окончила хореографическое училище и стала настоящей звездой, а также руководителем балетного колледжа.

В новых сторис Екатерина Кухар рассказала о первых гастролях и не только:

"Когда я пришла в балетный колледж один из первых предметов, которые я ввела - это английский язык. Так как у нас в училище был только французский язык, началось мое знакомство с английским языком с первой гастрольной поездки. Как только я поехала в Японию, Швейцарию на гастроли, я сама училась общаться".

Напомним, что Кухар, показав заросших Кошевого и Боклана, похвасталась планами после "Танців з зірками"

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