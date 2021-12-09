Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", рассказала о тех временах, когда пришла руководить балетным колледжем и что ей пришлось изменить в занятиях.
Известная украинская прима начала свой путь к славе в пять лет, ведь тогда у нее проявилась любовь к танцам, пишет Politeka.net.
С первого взгляда будущая артистка показалась тренеру, который просто проходил мимо по улице, очень перспективной.
После чего ребенку предложили продемонстрировать свою гибкость и пригласили прийти в кружок спортивной гимнастики во Дворце пионеров, но с ней у девочки ничего не сложилось. Тогда родные решили отправить Катю Кухар на занятия балетом.
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Сначала занятия были просто хобби, но позже юную балерину признали одной из лучших учениц. После этого девушка окончила хореографическое училище и стала настоящей звездой, а также руководителем балетного колледжа.
В новых сторис Екатерина Кухар рассказала о первых гастролях и не только:
"Когда я пришла в балетный колледж один из первых предметов, которые я ввела - это английский язык. Так как у нас в училище был только французский язык, началось мое знакомство с английским языком с первой гастрольной поездки. Как только я поехала в Японию, Швейцарию на гастроли, я сама училась общаться".
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