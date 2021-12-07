Звезда показала, как они проводят время

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар появилась в компании двух известных артистов - Станислава Боклана и звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого, и рассказала, что они готовят вместе.

Сейчас предновогодний период, благодаря которому звезды готовят разные сюрпризы зрителям, пишет Politeka.net.

В этот раз Екатерина Кухар приняла участие в новогодней съемке с актером Станиславом Бокланом и звездой "Квартал 95" Евгением Кошевым.

Примечательно, что оба артиста были в образах - у них были седые бороды, а образ завершали шапки-ушанки.

"Так, ребята! ну, наконец-то мы приехали на гастроли на Северный полюс. Тут вроде ребята такие неплохие. Я думаю, сработаемся и стол накрыли, все...", - рассказала прима-балерина.

Отметим, Екатерина Кухар несколько лет является судьей на проекте "Танці з зірками". Многие звезды отмечают, что в жизни прима не такая, как на паркете.

"Образ судьи сразу откладывает на тебя определенный отпечаток и ответственность. А в "Танцях з зірками" ответственность колоссальная, потому что ты судишь звезд, которые и в проекте себя ощущают так, как привыкли – что они настоящие звезды. Но в «Танцях» они просто ученики, которые учатся чему-то новому", - рассказала артистка.

Напомним, что Екатерина Кухар похвасталась подарком от Джамалы после "Танців з зірками"

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