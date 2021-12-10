Відома блогерка і дружина головного героя дев'ятого сезону проекту "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова вирішила спробувати себе несподіваною ролі телеведучої.

Нещодавно Даша Квіткова розповіла, що хоче спробувати себе в новій ролі, а її чоловік в цьому підтримає. Оскільки блогерка намагається не сидіти на місці, як і чоловік, вона вирішила урізноманітнити свої вміння.

В цей раз Даша спробувала себе в ролі ведучої. Незважаючи на хвилювання, вона вирушила на такий експеримент з чоловіком. Відразу ж після цього в мережі з'явилися цікаві кадри з заходу.

У чорній класичній сукні з декольте і акуратними прикрасами Квіткова блищала поруч з чоловіком і показала, як виглядати просто і елегантно в наряді без строкатих елементів.

"Даша вперше в ролі ведучої!» - похвалився її чоловік в Instagram.

Раніше дружина Добриніна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Квіткова показує, як проходить фотосесія.

Дружина "Холостяка" лежить на підлозі в шикарному відкритому вбранні, в якому відмінно видно її пишні форми. Квіткова зізналася, що все ж бачить плюси в своїх зайвих 10 кілограмах, адже набрала за вагітність тридцять.

Раніше повідомлялося, дружина "Холостяка" Добриніна чесно показала, якими процедурами "рятує" себе в салоні краси: фото

Також, дружина "Холостяка" Добриніна, схуднувши на 19 кілограм, показала нову себе: "Ура, процес пішов"

Politeka розповідала, дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова розговорилася про пошук себе: "якщо в 40 Ви все ще..."