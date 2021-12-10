Известная блогерша и жена главного героя девятого сезона проекта "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова решила попробовать себя неожиданной роли телеведущей.

Недавно Даша Квиткова рассказала, что хочет попробовать себя в новой роли, а ее супруг в этом поддержит. Поскольку блогерша старается не сидеть на месте, как и муж, она решила разнообразить свои умения.

В этот раз Даша попробовала себя в роли ведущей. Несмотря на волнение, она отправилась на такой эксперимент с супругом. Сразу же после этого в сети появились интересные кадры с мероприятия.

В черном классическом платье с декольте и аккуратными украшениями Квиткова блистала рядом с супругом и показала, как выглядеть просто и элегантно в наряде без пестрых элементов.

«Даша впервые в роли ведущей!» - похвастался ее супруг в Инстаграм.

Ранее жена Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Квиткова показывает, как проходит фотосессия.

Жена "Холостяка" лежит на полу в шикарном открытом наряде, в котором отлично видны её пышные формы. Квиткова призналась, что всё же видит плюсы в своих лишних 10 килограммах, ведь набрала за беременность тридцать.

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