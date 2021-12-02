Известный телеведущий и главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал фото со своей женой Дарьей Квитковой и всколыхнул заявлениием.

Как пишет Politeka.net, экс-«Холостяк» Никита Добринын, который в этом году стал отцом, опубликовал новый пост в своем Instagram.

«Многие мужчины могут заработать целое состояние, но только немногие могут и любящую семью построить. Моя семья— моя главная вершина и успех», - написал он.

Такие слова Никиты Добринына вызвали бурную реакцию.

«Лучшие», «Золотые слова», «Вы супер», «Берегите друг друга», «Как же красиво сказано 👏 Настоящий мужчина🔥 Пример для многих», «Вы такие молодцы», «Такие хорошие ❤ будьте счастливы», «Сохраните это на долгие годы! Состариться вместе, в кругу детей и внуков - это круто! Счастья, любви, благополучия», -пишут в комментариях.

Отметим, Даша Квиткова и Никита Добринын стали первой парой в Украине, которая смогла сохранить свои отношения после шоу "Холостяк" и стать официально мужем и женой.

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