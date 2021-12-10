Український комік, зірка "Квартал 95" Степан Казанін (Сергій Казанін) поділився зворушливим сімейним фото з дружиною і дорослим сином – кадр був приурочений до наступаючих свят.

Як передає Politeka.net, в Instagram проекту «Квартал 95» з'явилося сімейне фото зірки з його передноворічними порадами.

«Що потрібно встигнути зробити до середини грудня: зробити добру справу. Не обов'язково рятувати комусь життя, можна просто купити баночку зеленого горошку і солодощі для бабусі, яка розгублено бродить по супермаркету, рахуючи, чи вистачить грошей на необхідні продукти», - зазначив артист.

Він також порадив шанувальникам відправити листівки друзям і родичам, визначитися, як, де і з ким хотілося б провести новорічну ніч, подивитися новорічний фільм, зробити годівницю для птахів і обов'язково купити кілька нових ялинкових іграшок.

Зазначимо, що 46-річний Казанін одружений на своїй дружині Наталії з 1993 року.

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