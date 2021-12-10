Украинский комик, звезда "Квартал 95" Степан Казанин (Сергей Казанин) поделился трогательным семейным фото с женой и взрослым сыном – кадр был приурочен к наступающим праздникам.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм проекта «Квартал 95» появилось семейное фото звезды с его предновогодними советами.

«Что нужно успеть сделать до середины декабря: Сделать хорошее дело. Не обязательно спасать кому-то жизнь, можно просто купить баночку зеленого горошка и сладости для бабушки, которая растерянно бродит по супермаркету, считая, хватит ли денег на необходимые продукты», - отметил артист.

Он также посоветовал поклонникам отправить открытки друзьям и родственникам, определиться, как, где и с кем хотелось бы провести новогоднюю ночь, посмотреть новогодний фильм, сделать кормушку для птиц и обязательно купить несколько новых елочных игрушек.

Отметим, что 46-летний Казанин женат на своей супруге Наталье с 1993 года.

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