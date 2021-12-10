Відома співачка Анастасія Приходько здивувала зізнаннями про наполегливих шанувальників, які надсилають їй непристойні фото в соцмережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і багатодітна мама Анастасія Приходько в інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях" розповіла про наполегливих шанувальників і непристойні повідомлення в соцмережі.

За словами артистки, їй часто зізнаються в коханні і запрошують на побачення. "Мені дуже не подобається, коли мені пишуть: "Я в тебе закоханий. І я міг би з тобою прокататися". Ну куди ти прокатаєшся? Ну куди? Але от мені б його самовпевненість", - розповіла Настя.

Також зірка розповіла, що їй регулярно надсилають знімки непристойного змісту. Так, серед таких шанувальників був навіть представник однієї популярної партії. "Боже, це жах. Я не буду говорити, він ще й з однієї партії відомої. І він примудрився на тлі цих прапорів зробити. Ну це просто...", - поділилася Приходько. І гидливо додала, розмахуючи руками: "Боже, фуу!".

Нагадаємо, Суддя "Співають всі" Приходько, яка зважилася на" пластику", показала, якою була раніше: "Мені тут цілих 18 років".

Як повідомляла Politeka, Сувора суддя "Співають всі" Приходько показала постраждалу особу: "Так боляче...".

Також Politeka писала, що Суддя "Співають всі" Приходько розповіла про труднощі материнства: "Тоді не буде ніяких образ...".