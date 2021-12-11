В ході судових розглядів Меган Маркл з британськими таблоїдами були представлені документи, які доводять, що герцогиня Сассекська знизила собі вік.

Про це повідомляє Geo TV Крім того, це на своїй сторінці в Twitter підтвердила Королівський біограф Анджела Левін, що вважається головним критиком пари.

За офіційними даними дружині 37-річного принца Гаррі виповнилося 40 років, їй далеко не 40. Однак тепер з'явилися сумніви. Причиною цього стало листування герцогині Сассекської з її тепер уже колишнім помічником Джейсоном Кнауфом, яка була представлена в суді і пізніше оприлюднена.

У листі стверджується, що батьки Меган розійшлися, коли їй було два роки, в цей момент її сестрі Саманті Маркл було 15 років, а братові Томасу Марклу-молодшому 17. Саманта народилася в листопаді 1964 року, і зараз їй 57. Якщо Меган, як стверджується в листі, молодше сестри на 13 років, то їй повинно бути близько 42 років.

Тобто колишня американська актриса насправді на п'ять років старша за свого чоловіка. Одна з користувачів Twitter вирахувала вік Меган, назвавши її Піноккіо через систематичну брехню.

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