В ходе судебных разбирательств Меган Маркл с британскими таблоидами были представлены документы, которые доказывают, что герцогиня Сассекская снизила себе возраст.
Об этом сообщает Geo TV Кроме того, это на своей странице в Twitter подтвердила королевский биограф Анджела Левин, считающаяся главным критиком пары.
По официальным данным супруге 37-летнего принца Гарри исполнилось 40 лет, но ей далеко не 40. Однако теперь появились сомнения. Причиной этого стала переписка герцогини Сассекской с ее теперь уже бывшим помощником Джейсоном Кнауфом, которая была представлена в суде и позже обнародована.
В письме утверждается, что родители Меган разошлись, когда ей было два года, в этот момент ее сестре Саманте Маркл было 15 лет, а брату Томасу Марклу-младшему 17. Саманта родилась в ноябре 1964 года, и сейчас ей 57. Если Меган, как утверждается в письме, младше сестры на 13 лет, то ей должно быть около 42 лет.
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То есть бывшая американская актриса на самом деле на пять лет старше своего мужа. Одна из пользователей Twitter вычислила возраст Меган, назвав ее Пиноккио из-за систематической лжи.
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