В ходе судебных разбирательств Меган Маркл с британскими таблоидами были представлены документы, которые доказывают, что герцогиня Сассекская снизила себе возраст.

Об этом сообщает Geo TV Кроме того, это на своей странице в Twitter подтвердила королевский биограф Анджела Левин, считающаяся главным критиком пары.

По официальным данным супруге 37-летнего принца Гарри исполнилось 40 лет, но ей далеко не 40. Однако теперь появились сомнения. Причиной этого стала переписка герцогини Сассекской с ее теперь уже бывшим помощником Джейсоном Кнауфом, которая была представлена в суде и позже обнародована.

В письме утверждается, что родители Меган разошлись, когда ей было два года, в этот момент ее сестре Саманте Маркл было 15 лет, а брату Томасу Марклу-младшему 17. Саманта родилась в ноябре 1964 года, и сейчас ей 57. Если Меган, как утверждается в письме, младше сестры на 13 лет, то ей должно быть около 42 лет.

То есть бывшая американская актриса на самом деле на пять лет старше своего мужа. Одна из пользователей Twitter вычислила возраст Меган, назвав ее Пиноккио из-за систематической лжи.

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