Звезда серіалу "Секс у великому місті" Сара Джессіка Паркер і відомий актор Кріс Нот обіймалися і цілувалися під час світського заходу.

Як пише Politeka.net, на сторінці "Зіркового шляху" в Instagram з'явилося відео, як актори мило обіймалися перед камерами фотографів.

Так, днями відбулася довгоочікувана прем'єра серіалу "і просто так«, яка є продовженням культової історії "Секс у великому місті".

"Актори, які зіграли Керрі Бредшоу і чоловіка її мрії, містера Біга, зустрілися в Нью-Йорку. Крім них на червоній доріжці сяяли Крістін Девіс, Синтія Ніксон та інші улюблені зірки" ,- йдеться в публікації.

56-річна Сара Джессіка Паркер сяала в дизайнерській сукні з пишною спідницею з тюлю і розшите бісером. Свій образ вона поєднала з атласними туфлями рожевого кольору на високих підборах.

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