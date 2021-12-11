Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер и известный актер Крис Нот обнимались и целовались во время светского мероприятия.

Как пишет Politeka.net, на странице "Зіркового шляху" в Instagram появилось видео, как актеры мило обнимались перед камерами фотографов.

Так, на днях состоялась долгожданная премьера сериала «И просто так», которая является продолжением культовой истории «Секс в большом городе».

«Актеры, сыгравшие Керри Брэдшоу и мужа ее мечты, мистера Бига, встретились в Нью-Йорке. Кроме них на красной дорожке сияли Кристин Дэвис, Синтия Никсон и другие любимые звезды», - говорится в публикации.

56-летняя Сара Джессика Паркер блистала в дизайнерском платье с пышной юбкой из тюля и расшитое бисером. Свой образ она соединила с атласными туфлями розового цвета на высоком каблуке.

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