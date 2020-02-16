В возрасте 86 лет ушла из жизни американская актриса Линн Коэн, известная по роли домработницы в сериале HBO "Секс в большом городе"

О смерти актрисы 14 февраля сообщил ее менеджер Джоша Пульц, правда, не раскрыл причину и обстоятельства.

Популярность Коэн принесла роль домработницы и няни Магды у персонажа Миранды Хоббс (в исполнении Синтии Никсон), лучшей подруги Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер.

Коэн появилась в 13 эпизодах между 2000 и 2004 годами и повторила свою роль в фильме 2008 года.

Кроме того, она снималась в известном сериале «Закон и порядок», появляясь в главных сериалах, а также в фильмах «Закон и порядок: преступное намерение» и «Закон и порядок: раздел специальные потерпевшие».

В 2018 году Коэн снялась в успешном сериале Amazon Prime «Чудесная миссис Мейзел».

Также у нее были роли и на большом экране. В частности, актриса засветилась в «Мюнхене» Стивена Спилберга и «Голодных играх: возгорание», втором фильме, основанном на антиутопической трилогии. Кроме того, Коэн снялась в нескольких короткометражных фильмах, в том числе «Артемида и астронавт».

Коэн родиась в Канзас-Сити, штат Миссури, и дважды была замужем. О ее похоронах менеджер не сообщил.

Ранее мы сообщали, 7 февраля страшная смерть настигла звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" - 91-летнего Орсона Бина. Актер погиб в Лос-Анджелесе под колесами авто.

Выяснилось, что Бин оказался, как говорится, не в том месте и не в то время: во время прогулки по набережной его зацепило авто, в результате чего актер упал прямо под колеса другой проезжающей машины. Травмы звезды, к сожалению, оказались несовместимы с жизнью.

Орсон Бин начал свою карьеру на телевидении в 1950-е в качестве комика. Он известен ролями в таких сериалах и фильмах, как "Отчаянные домохозяйки", "Анатомия убийства", "Как я встретил вашу маму" и "Быть Джоном Малковичем". Популярность публики он снискал с 60-х по 80-е годы благодаря участию в юмористических телешоу.

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

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