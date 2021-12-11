Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", з'явилася на пост-шоу і розповіла, як негарно і несподівано її кинув Андрій Задворний, через що вона не витримала і розридалася в своїх Сторі.

Злато прийшла на пост шоу і зі сльозами на очах розповіла, наскільки важко їй було почути несподівану заяву Андрій про розставання. Після відрядження він просто прийшов до неї додому і навіть не став заходити в квартиру.

З порога він заявив, що розлучається зі Золотий і просто залишив її одну. На пост-шоу чоловік також втік з ефіру і Григорію Решетнику навіть довелося повертати чоловіка. Після ефіру потік повідомлень до Злати зашкалював.

Не витримавши, вона розплакалася на відео:

"Виходжу в сторіс, хотілося б висловитися. Дозволю бути собі слабкою сьогодні. Тепер нарешті можна відкрито говорити про свій біль і тепер ви знаєте мою історію, спасибі величезне за підтримку і за теплі слова.

Скажу відразу, я не буду лити бруд на Андрія, не буду знецінювати його. 18 Жовтня-це та сама дата. Не хочу знати, як він живе, я проходжу терапію і мені стає легше. Так, моє серце розривається від болю, але я йду на світло».

Також на шоу артистка зізналася, що помилилася з вибором чоловіка. Вона була закохана і не помічала очевидних речей. Іммено фаворит шоу Макс Тарапата підтримав виконавицю після хворобливого розриву з Андрієм Задворним.

Злата та Андрій після проекту продовжили спілкування. Разом вони конспірувалися, щоб вийти прогулятися на вулицю, ходили в ресторани і багато спілкувалися. Але через три місяці Андрій Задворний кинув Злату Огневич, пояснивши це тим, що його почуття охололи.

Нагадаємо, що Злата Огневич відправила учасників "Холостячки" на детектор брехні.

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Як Politeka повідомляла, що Огневич влаштувала "концерт" на ескалаторі.