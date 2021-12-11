Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", появилась на пост-шоу и рассказала, как некрасиво и неожиданно ее бросил Андрей Задворный, из-за чего она не выдержала и разрыдалась в своих Стори.

Злата пришла на пост шоу и со слезами на глазах рассказала, насколько тяжело ей было услышать неожиданное заявление Андрея о расставании. После командировки он просто пришел к ней домой и даже не стал заходить в квартиру.

С порога он заявил, что расстается со Златой и просто оставил ее одну. На пост-шоу мужчина также сбежал с эфира и Григорию Решетнику даже пришлось возвращать мужчину. После эфира поток сообщений к Злате зашкаливал.

Не выдержав, она расплакалась на видео:

«Выхожу в Сторис, хотелось бы высказаться. Позволю быть себе слабой сегодня. Теперь наконец-то можно открыто говорить о своей боли и теперь вы знаете мою историю, спасибо огромное за поддержку и за теплые слова.

Скажу сразу, я не буду лить грязь на Андрея, не буду обесценивать его. 18 октября – это та самая дата. Не хочу знать, как он живет, я прохожу терапию и мне становится легче. Да, мое сердце разрывается от боли, но я иду на свет».

Также на шоу артистка призналась, что ошиблась с выбором мужчины. Она была влюбленна и не замечала очевидных вещей. Иммено фаворит шоу Макс Тарапата поддержал исполнительницу после болезненного разрыва с Андреем Задворным.

Злата и Андрей после проекта продолжили общение. Вместе они конспирировались, чтобы выйти прогуляться на улицу, ходили в рестораны и много общались. Но через три месяца Андрей Задворный бросил Злату Огневич, объяснив это тем, что его чувства остыли.

Напомним, что Злата Огневич отправила участников "Холостячки" на детектор лжи.

Также Politeka писала, что Огневич не смогла скрыть чувства к участнику "Холостячки".

Как Politeka сообщала, что Огневич устроила "концерт" на эскалаторе.