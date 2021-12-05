Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой" и получила множество критики за некультурное поведение на проекте, поспешила отвлечь внимание аудитории новой фотосессии.

Сейчас поток негатива обрушился на Огневич после финала. Причем артистка уже заявила, что ей все равно и она будет вести себя так, как посчитает нужным. Чтобы избежать более резких комментариев, артистка поделилась кадрами с последней съемки.

«Жизнь- это Кабаре 🎥 , как пела прекрасная Лайза Минелли! На создание этой истории @jetsetterua вдохновил наш 3-й выпуск #Холостячка2021 , полностью посвящённый кабаре, театру 🎭 И, конечно же, тот самый огненный танец в моём исполнении.

Да, это был вызов и желание удивить, порадовать мужчин, а также- возможность открыто сказать танцем о женской свободе и принятии ❤️‍🔥 Спасибо тем, кто прислушался! Спасибо тем, кто мыслит глубоко и со мной на одной волне!» - пишет Огневич под кадром.

Поклонники ответили:

«как сейчас помню ту страсть которую ты показала; У тебя получилось удивить на 100 % 🔥; Какая женщина 🍒😍класс; Лучше угомонитесь уже; Отчаянье у тебя какое-то)); По очереди, Дима, Максим и Андрей! Именно то!; Ти низько впала в очах українського народу....; На что способны девушки , будущие мамы ради лайков и пиара, ужас; так себе пантера из вас, конечно».

Недевно состоялся долгожданный финал шоу «Холостячка», однако выбор певицы Златы Огневич не оценило множество зрителей. На певицу сейчас обрушился поток критики, ведь она выбрала мужчину, с которым меньше взаимодействовала и не так сильно проявляла симпатию, как с другими.

Причем сама Огневич считает, что поступила правильно и постоянный флирт, требования к мужчинам и двусмысленное поведение она назвала лишь поиском настоящей любви.

Напомним, "Холостячка" Огневич провальным финалом спровоцировала серьезные споры

А еще Politeka писала, что экс-фаворит "Холостячки" Огневич расплакался в финале, Решетнику пришлось вмешаться

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич сделала решающий выбор, кто победил в "Холостячке 2"



