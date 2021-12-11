Відома українська ведуча Маша Єфросиніна не стримала емоцій у кріслі судді проекту "Україна має талант", про пережите вона розповіла у себе в Instagram.

Як пише Politeka.net суботу 11 грудня в ефірі СТБ вийде новий випуск шоу «Україна має талант». До суддівської трійки проекту приєднається четверта запрошена зіркова суддя-телеведуча Маша Єфросиніна.

Тим часом, у своєму Instagram Єфросиніна вже встигла розповісти, які емоції і відчуття захлеснули її під час зйомок.

"Скажу лише одне-пам'ятаю ці зйомки. Всі переживали так, що капець: повернення проекту в ефір після п'ятирічного ювілею - це п'ятикратний ризик і відповідальність для всіх, хто його робить! Глядач ніколи особливо не замислюється ( та йому це і не треба), скільки людей, нервів, супер важких рішень та іншого стоїть за такими масштабними шоу», - зазначила телеведуча.

Єфросиніна переконана, що проект не те, що зайшов глядачеві, він порвав усі рейтинги.

"Безумовна заслуга успіху, звичайно, і у фантастичному кастингу учасників! Сьогодні ви побачите чергову серію про дивовижних, незвичайних, талановитих і дуже спеціальних українців! Щаслива був доторкнуться до таких відчуттів і емоцій на майданчику!",- написала вона.

На кадрах можна побачити, як в якийсь момент Маша Єфросиніна розплакалася, сказавши: "Життя не підготувало мене до такого".

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