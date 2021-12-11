Співачка Соня Кей, двоюрідна сестра єдиного сина Національної легенди України Софії Ротару Руслана Євдокименка, показала, як виглядає в обмундируванні дружина-спортсмена.

Як пише Politeka.net, Соня Кей вирішила піти по стопах зіркової тітоньки і стати співачкою. У 2018 році артистка випустила перший міні-альбом, а в цьому, 2021 році, другий під назвою "Драйв". Зірка навіть потрапляла в номінацію як"прорив року". Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

Як відомо, артистка одружена з хокеїстом Олегом Петровим, який є воротарем в одній з хокейних команд. На новому фото в Instagram Соня показала, як виглядає в його формі. На знімку навіть складно було побачити обличчя співачки, адже воно було закрите шоломом.

"Перший раз одягла форму чоловіка і це Пипець! Як можна в ній взагалі рухатися і ловити Шайби! Я не понимаю, а вы?

Багато нас тут спортсменів?",- написала Соня.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Тобі йде!) А як в цьому грати, навіть складно уявити!", "Трансформер","Вари-народ особливий".

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