Певица Соня Кей, двоюродная сестра единственного сына Национальной легенды Украины Софии Ротару Руслана Евдокименко, показала, как выглядит в обмундировании супруга-спортсмена.

Как пишет Politeka.net, Соня Кей решила пойти по стопам звездной тетушки и стать певицей. В 2018 году артистка выпустила первый мини-альбом, а в этом, 2021 году, второй под названием "Драйв". Звезда даже попадала в номинацию как "прорыв года". Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

Как известно, артистка замужем за хоккеистом Олегом Петровым, который является вратарем в одной из хоккейных команд. На новом фото в Инстаграм Соня показала, как выглядит в его форме. На снимке даже сложно было увидеть лицо певицы, ведь оно было закрыто шлемом.

"Первый раз надела форму мужа и это пипец! Как можно в ней вообще двигаться и ловить шайбы! Я не понимаю, а вы?

Много нас здесь спортсменов?", - написала Соня.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Тебе идёт!) А как в этом играть, даже сложно представить!", "Трансформер", "Вары-народ особенный".

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