Співачка і актриса Леді Гага, яка знялася в новому фільмі "Дім Гуччі", показала стильний образ, опублікувавши новий знімок в Instagram.

Як пише Politeka.net, успішна Західна зірка Леді Гага знялася в "Дім Гуччі", який нещодавно з'явився в українських кінотеатрах. У фільмі крім співачки були Аль Пачіно, Джаред Лето, Сальма Хейек і Адам Дайвер. Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Леді Гага була в досить цікавому чорному вбранні з пікантними вирізами. Зірка дивилася в камеру, демонструючи ефектний макіяж.

Фанати поставили тисячі фото і написали коментарі:

"Чудова", "Мамочка", "смачна"," Ого, це обличчя"," я дуже люблю тебе", " Так чудова! Ми любимо тебе !!", "Ти така красива", "пані та панове, мати Чудовисько", "твій стиль удівітелеьний", "просто неймовірна краса".

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