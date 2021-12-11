Певица и актриса Леди Гага, которая снялась в новом фильме "Дом Гуччи", показала стильный образ, опубликовав новый снимок в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, успешная западная звезда Леди Гага снялась в "Дом Гуччи", который недавно появился в украинских кинотеатрах. В фильме кроме певицы были Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хейек и Адам Дайвер. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Леди Гага была в довольно интересном черном наряде с пикантными вырезами. Звезда смотрела в камеру, демонстрируя эффектный мейкап.

Фанаты поставили тысячи фото и написали комментарии:

"Великолепная", "Мамочка", "Вкусная", "Ого, это лицо", "я очень люблю тебя", "Так великолепна! Мы любим тебя !!", "Ты такая красивая", "Дамы и господа, мать чудовище", "Твой стиль удивителеьный", "Просто невероятная красота".

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