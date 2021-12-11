Танцівниця Олена Шоптенко, яка стала новим головним хореографом у "Танцях з зірками", показала новий образ, звернувшись до українців.
Як пише Politeka.net, у 2020 році Олена Шоптенко брала участь у шоу"Танці з зірками". Але так як через проблеми зі здоров'ям її зірковий партнер Олег Винник покинув шоу, Олена заявила, що більше не повернеться на паркет в якості учасниці. Натомість зірку запросили бути головним хореографом шоу"Танці з зірками". Проект вже закінчився, але це не зупиняє Шоптенко радувати фанатів танцями в своєму Instagram.
Цього разу Олена опублікувала фото, на якому була в червоному вбранні з чорним прозорим верхом. Зірку зняли в русі, коли вона підняла спідницю.
"Вітаю з Міжнародним днем танго. Проживайте своє життя пристрасно, як у цьому танці", - написала Олена Шоптенко, звернувшись до фанатів.
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